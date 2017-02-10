DHA YURT:EL BAB ŞEHİDİ ÜSTEĞMEN KOÇOĞLU'NUN BİRLİĞİNDEN ANLAMLI VİDEO

YURT:EL BAB ŞEHİDİ ÜSTEĞMEN KOÇOĞLU'NUN BİRLİĞİNDEN ANLAMLI VİDEO

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerin el yapımı patlayıcılı saldırısında şehit olan Üsteğmen 30 yaşındaki Tarık Koçoğlu, dün memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu için birliğindeki askerler ve komutanları tarafından anlamlı bir video hazırlandı. "366 K/D Erlerden, Komutanları Şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'na ithafen" notuyla sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Şehit üsteğmen için hazırlanan videoda, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Kahramanların Ölümü" şiirini okuyan askerler, şiirin en sonunda "Ruhun şad olsun Üsteğmen Koçoğolu" diyerek Türk Bayrağı açtı.

2015 yılında 4'üncü Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nda göreve başladığı, daha sonra 2016 yılında aynı tugayda Bölük Komutanı olduğu bildirilen Koçoğlu anısına hazırlanan 43 saniyelik video izleyenleri duygulandırdı.

Görüntü Dökümü

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Hazırlanan videonun görüntüsü

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