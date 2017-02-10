DHA YURT;EL BAB ŞEHİDİ ASTSUYBAYIN BORDO BERESİ TABUTUNA KONDU

SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'in Türk askerlerine düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerden Astsubay Üstçavuş 30 yaşındaki Yahya Efiloğlu için baba ocağı İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Nişan hazırlığı yaptığı oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Abdullah Efiloğlu, "Peygamberimiz seni bekliyor oğlum. Dost var, düşman var ağlamayacağız. Arkandan dik duracağız" dedi.Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab bölgesinde ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından geçen çarşamba saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan askerlerden Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu (29) için bugün İzmir'in Gaziemir İlçesi'ndeki Gülhane Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, bazı İzmir milletvekilleri, şehidin babası Abdullah Efiloğlu, annesi Mukaddes Efiloğlu, ablası Meliha Efiloğlu, kardeşleri Büşra Efiloğlu ve Muhammet Afiloğlu, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı.

BORDO BERESİ TABUTUNA KONDU

Özel Kuvvetler'de görevli şehidin bordo beresi yakınları tarafından Türk Bayrağı'na sarılı tabutun baş kısmına kondu. Şehidin babası Abdullah Efiloğlu, “Vatan sağ olsun oğlum. Peygamberimiz seni bekliyor. Senin arkandan dik duracağız. Ona komşu olacaksın. Dost var düşman var alamayacağız. Oğlum abdestsiz gezmedi. Şehadet şerbetini abdestli bir şekilde içti" diye konuştu. Acılı baba Abdullah Efiloğlu, şehidin dedesi Mehmet Efiloğlu'nun da Kore şehidi olduğunu dile getirip bir akrabalarının da geçen yıl Diyarbakır Sur'da şehit düştüğünü söyledi. Şehidin annesi Mukaddes Efiloğlu gözyaşlarına hakim olamadı, oğlunun tabutuna sarılarak öptü. Ablası Meliha Efiloğlu ise, "Kardeşim rahat uyu" diyerek kardeşinin fotoğrafını öptü. Şehidin, Uşak Üniversitesi mezunu olduğunu, Erciyes Üniversitesi'nde ise ikinci üniversitesini okuduğu belirtilirken, nişan hazırlığı yaptığı ve babasıyla yaptığı telefon konuşmasında, “Baba yüzükleri hazırla, geldiğimde Uşak'a kız istemeye gideceğiz" dediği bildirildi.

CENAZE NAMAZINI AMCASININ OĞLU KILDIRDI

Şehidin cuma namazı sonrası cenaze namazını amcasının oğlu İl Müftülüğü'nde Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan amcasının oğlu Ali Efiloğlu ile İl Müftüsü Ramazan Muslu kıldırdı. Namazın ardından dua ettiren şehidin akrabası Ali Efiloğlu, “100 yıl sonra Allah bize bir kez daha şehit verdi. Allah'ın takdiri. Oğlum gibi büyüttüğüm Yahya'mı toprağa veriyorum. Telefonla konuştuğumuzda, 'tabutla gelmek de var' derdi. Üzülmüyoruz çünkü Allah onu cennetiyle müjdeledi, temennim o ki bizleri de ona komşu yapar. Bu son olur mu diye düşünürken, bu bayrak dalgalandıkça, bayrak uğruna canını verenler olacaktır, bizler de canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

Daha sonra şehidin naşı top arabasına kondu. Bakan Müezzinoğlu'da top arabasının arkasında ailesiyle bir süre yürüdü. Şehit Yahya Efiloğlu, Kadifekale Hava Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenaze töreninden görüntü

-Cenaze törenine katılanlar

-Şehidin ailesinden görüntü

-Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntü

(Haber: Tufan HAMARAT, Mustafa OĞUZ, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()