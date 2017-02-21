DHA YURT:El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı (EK)YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Patlayıcı temizliği yapılan Suriye'nin El Bab bölgesinde iş makinesinin EYP'nin üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen ve Astsubay Yunus İşcan'ın şehit olduğu patlamada yaralanan 2 asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Sınır hattına getirilmelerinin ardından ambulansla Kilis'e sevkedilerek acil serviste tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.Bu arada yaralı askerlerin taşıyan ambulansın Elbeyli İlçesi yakınlarında refüje çarparak kaza yapması üzerine, çağırılan yeni bir ambulansla hastaneye ulaştırıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü



----------------------------------



- Kilis Devlet Hastanesi



- Yaralıların gelişi



- Acil servis



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

==============================================