DHA YURT;EL BAB'DA 3 TÜRK ASKERİ YARALANDI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcı temizliği sırasında, meydana gelen patlamada yaralanan 3 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde EYP temizliği sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 3 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Görüntü Dökümü
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- Kilis Devlet Hastanesi
- Ambulansların gelişi
- Yaralıların indirilişi
- Acil servisteki hareketlilik
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 161 MB
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