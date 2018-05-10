DHA YURT:EFES 2018 TATBİKATI'NIN GÜNDÜZ BÖLÜMÜ NEFES KESTİ

SAVAŞ SENARYOSU BAŞARIYLA UYGULANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından, İzmir'in Seferihisar İlçesi Doğanbey Mevkisi'nde uluslararası çapta düzenlenen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz bölümü, başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve konuk genelkurmay başkanlarıyla birlikte izledi. Hibrit savaşın yapıldığı jenerik senaryo, tatbikatta birlikler tarafından başarıyla uygulandı. Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, seçkin gözlemci gününün gece bölümünün başarıyla tamamlanmasından sonra, gündüz bölümü de gerçekleştirildi. Tatbikat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yerini almasıyla saat saat 09.25'te başladı. Tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile 10 ülkenin genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, 38 yabancı ülkeden 65 seçkin gözlemci ile askeri ataşeler takip etti. Tatbikat için ayrıca, 10'u yabancı 118 gazeteci akreditasyon yaptırdı.

TCG BAYRAKTAR'IN TOP ATIŞIYLA BAŞLADI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer katılımcılara, savaş senaryosu hakkında bilgi verilmesinden sonra, tatbikatın dün yapılan gece bölümünün devamı olarak, gündüz bölümüne de, hava hücum ve çıkarma harekatlarıyla devam edildi. Tatbikatın gündüz bölümü, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in, tatbikatla ilgili bilgi vermesiyle başladı. Tatbikatta ilk olarak bu yıl ilk kez tatbikatta kullanılan, MİLGEM projesiyle yapılan TCG Büyükada, top atışı yaptı. Ardından çok namlulu roketatarlar da, atış yapılması planlanan bölgeye helikopterlerle taşındı.

YARALI ASKER HELİKOPTERLE KURTARILDI

Tatbikatın bu bölümünde, savaş senaryosunda yaralanan askerler de helikopterlerle kurtarıldı. Nefes kesen helikopterli kurtarma bölümünü gözlemciler de ilgiyle izledi. Bu anlarda amfibi çıkarması öncesinde de F4 savaş uçaklarıyla havadan bombardıman yapıldı. Karadan da topçu atışları gerçekleştirildi. Temsili yabancı ülke topraklarındaki mayınlı saha ise AKSAR (Roketle sevk edilen hat imha hakkı) ve İYGAS (İnfilaklı yaya geçit açma sistemi) sistemleriyle temizlendi. 70 botla yapılan harekatın ardından amfibi birliklerinin ikinci çıkarması başladı. TCG Bayraktar gemisi kapak attı, SAT komandoları da keskin nişancı atışları gerçekleştirdi. Çıkarma gemilerinin kapak indirmesiyle zırhlı araçlar ve OBÜS'ler de karaya çıkartıldı. Bu sırada hücum marşı da çalındı. Savaş uçakları ve helikopterler sortilerle önceden belirlenen hedefleri imha etti. Savaş uçaklarının, önceden belirlenen noktaları büyük bir başarıyla vurduğu tatbikatta, yakın noktalara top atışları yapıldı. Bu sırada temsili olarak yaralanan bir asker, helikopterle alandan alınıp sahra hastanesine kaldırıldı. Tatbikatın gündüz bölümünün ilk safhası, jenerik senaryoya göre, kıyı bölgelerinin kurtarılmasıyla sona erdi.

ARNLAND VE TORRİKE ÜLKELERİNİN TEMSİLİ SAVAŞI YAPILDI

Efes - 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı jenerik senaryosunda, komşu ülkeler Arnland ve Torrike ülkeleri arasında savaş, yer aldı. Jenerik senaryoya göre, Torrike'nin adasını işgal etmesi üzerine Arnland, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Birleşmiş Milletler'in de çağrısı üzerine, Türkiye'nin liderliğinde ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla dost birlikler oluşturuldu. Dost birlikler de, temsili ülke Torrike'nin işgal ettiği adayı, kurtardı. Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, konvansiyonel savaşın yanı sıra, terörizmle mücadele, siber savaş ve psikolojik harbi içerisine alan hibrit savaş düzenini de kapsadı. İşgal edilen adayı kurtarmak için ülkeyle savaşan dost kuvvetler, aynı zamanda jenerik senaryoya göre var olan bir terör örgütüyle de mücadele etti. Teröristle mücadele harekatında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı. Tatbikatta 945'i katılımcı ülkelere ait olmak üzere toplam 7 bin 500 asker görev aldı.

TATBİKATA KAMU KURUMLARI DA DESTEK VERDİ

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'na, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları ile, Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü, AFAD, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, BM Türkiye Temsilciliği'nin de aralarında bulunduğu kurumların görevlileri de destek verdi.

Görüntü Dökümü

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- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yerini almasından görüntü.

- Protokol platformundaki görüntüleri

- Tatbikat faaliyetlerinden görüntü.

- Uçakların bombandımanından ve çıkarmadan görüntü.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()