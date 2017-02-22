DHA YURT;EBER' DE TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Havanın ısınmasıyla buz tabakasının çözüldüğü göl yüzeyi ölü balıklarla doldu. Bölgede inceleme yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, balık ölümlerine gerekçe olarak kirliliği, Afyonkarahisar Valiliği ise oksijen yetersizliğini gösterdi. Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırında bulunan Türkiye'nin 12'nci büyük tatlı suya sahip gölü Eber'de toplu balık ölümleri yaşandı. 125 kilometrekarelik alana sahip ve en derin yeri 21 metre olan gölün yüzeyinde şiddetli kış nedeniyle oluşan buz tabakası erimeye başlayınca ölü balıklar da su yüzüne çıktı. Yüzlerce sazan ve turna balığı ölüsü dikkati çekti.

"FABRİKA ATIKLARI GÖLE KARIŞIYOR" İDDİASI

CHP Çay İlçe Başkanı Ali Selvi ve balıkçılar toplu balık ölümlerinin yaşandığı gölde inceleme yaptı. Ali Selvi yaptığı açıklamada, "Bölgedeki fabrikaların atıkları göl suyuna karışıyor. her yıl bu üzüncü olay yaşanıyor. Fabrikaların arıtma tesisleri bulunmasına rağmen maliyet nedeniyle çalıştırılmıyor. Yetkililerin bir anca önce el atıp Eber Gölü'nü kurtarmalarını istiyoruz" dedi.

KUŞLAR TERKETTİ

Eber Gölü'nde 45 yıldırı balıkçılık yaptığını anlatan 65 yaşındaki Ünal Akkuş ise şunları kaydetti: "Eber Gölü bizim geçim kaynağımızdı. 45 yıldır buradan evimize ekmek götürüyoruz. Ekmeğimizi buradan kazandığımız için evlerimizi de göl kıyısına yaptık. Fabrikalardan gelen zehirli atıklar gölümüzü yaşanmaz hale getirdi. Balıklar öldüğü gibi sazlıklar da artık yetişmiyor. Geçen yıllarda kuşlara ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde artık kuş yaşamıyor, kuş yuvası görmek neredeyse imkansız."

"FABRİKALAR KURULDU, KİRLİLİK BAŞLADI"

Balıkçılıkla geçimini sağlayan 52 yaşındaki Şener Yener de yüzlerce ailenin Eber Gölü'nden geçindiğine işaret etti. Eber Gölü'nde 1981 yılından bu yana balık ölümlerinin yaşandığına dikkati çeken Yener, bölgedeki ilk fabrikanın da o yıl kurulduğunu söyledi. Balık ölümlerinin fabrikaların kurulmasıyla direkt alakalı olduğunu anlatan Şener Yener, "Çeşitli kurumlara başvurduk. Ancak alınan bir önlem yok. Fabrika atılları halen suya karışıyor. Hızla kirlenen göl yok oluyor. Fabrikaların arıtmalarının çalıştırılması gerekiyor. Bunun için yetkilerin çalışma yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ DE İNCELEME YAPTI

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da bölgeye giderek inceleme yaptı. Milletvekili Köksal, "Daha önceki yıllarda Eber Gölü'nün kirlilik oranının çok yüksek olduğunu söylemiştik, itiraz etmişlerdi. 'Eber Gölü temizlendi, kurtarıldı' denmişti. Durum ortada. Koku çok kötü. Kirlilik hat safhada. Her şey ortada" dedi.Eber Gölü'ndeki görüntünün bölgeye yakışmadığını ve bir an önce çözüm bulunup temizlenmesi gerektiğini aktaran Köksal, "Yetkililere sesleniyorum, Eber Gölü'nü kurtarın. Milletvekili olarak bu işin takipçisi olacağım. Bu gölde yaşayan balıklara yazık. Çevre çok kirli. Burada yaşayan Çin Sazanı en dayanıklı balık olarak söylenmesine rağmen onlar da kirlilikten etkilenerek telef olmuş. Durum vahim" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği ise basında yer alan haberler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin dün bölgede inceleme yaptığını açıkladı. valilikten yapılan yazılı açıklamada, inceleme aşamasında; söz konusu bölgede çok sayıda ölü küçük balık olduğu, balıkların ölüm olayının yaşanması üzerinden uzun zaman geçtiği, ölü balıkların bulunduğu bölgede su derinliğinin çok az olduğu, suyun yer yer buz halinde bulunduğu tespit edildiği kaydedildi.

"OKSİJENSİZLİK ÖLDÜRDÜ"

Olay mahallinin yakın çevresinde balık ölümlerine yol açabilecek ve suyun mevcut durumunu bozabilecek çevresel etkenlerin mevcut olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Söz konusu balık ölümlerinin sebebinin balıkların bulunduğu mahaldeki suyun tamamen donmasından kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. İncelemede, göl yüzeyinin yaklaşık 1,5-2 aydır tamamen buzla kaplı olması ve yüzey su sirkülasyonunun olmaması, ayrıca yapılan ölçümlerde oksijen miktarının kritik seviyenin çok altında bir değerde olması sebebiyle balıkların oksijensizlik nedeniyle boğularak öldüğü kanaatine varılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Eber Gölü'nden detay

- Balık ölüleri

- Köpek balıkları yerken

- Balıkçılar gölde inceleme yaparken

- Röp1. CHP Çay İlçe Başkanı Ali Selvi

- Röp2: Ünal Akkuş

- Röp3: Şener Yener

- Detay

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 2

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- Burcu Köksal'ın inceleme yapması ve açıklaması (cep telefonu

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, ()