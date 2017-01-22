Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

DHA YURT:DÜĞÜN MAGANDASI 3 ÇOCUK ANNESİNİ CANINDAN ETTİ

ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde evli 3 çocuk annesi 22 yaşındaki Dilek Yiğit, sokakta düzenlenen kına gecesi eğlencesinde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu öldü. Olay dün...

DHA YURT:DÜĞÜN MAGANDASI 3 ÇOCUK ANNESİNİ CANINDAN ETTİ

ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde evli 3 çocuk annesi 22 yaşındaki Dilek Yiğit, sokakta düzenlenen kına gecesi eğlencesinde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu öldü.

Olay dün gece ilçeye bağlı Cive Mahallesi'nde meydana geldi. Adları öğrenilemeyen çiftin sokakta yapılan kına gecesi eğlencesi sırasında, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Dilek Yiğit'in başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kadın, yakınları tarafından otomobille Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evli 3 çocuk annesi Dilek Yiğit, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, kadının ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Adli Tıp Kurumu



- Adli tıp kurumu önünde bekleyenler



- Cenaze aracı



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

==============================================

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55