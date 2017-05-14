DHA YURT;DİYARBAKIR'DA TUZAKLANMIŞ İKİ BOMBA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice-Kulp karayolu ile Diyarbakır-Bingöl karayolunda toplam 200 kilo amanyum nitrat kullanılarak hazırlanmış iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla, sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Lice-Kulp karayolu üzerinde 13 Mayıs Cumartesi günü elde edilen istihbari bilgiye istinaden icra edilen patlayıcı araması sonucu Lice ilçesi Gürbeyli mevkiinde bulunan menfezin duvarının delinmesi sonucu menfez ile asfalt zemin arasına daha önceki tarihlerde yerleştirilmiş 1 adet elektrikli fünye, 20 metre uzunluğunda kablo, 8 adet birleştirilmiş pil bloğu ve 1 adet Alpha Fire ateşleme cihazına bağlı ve aktif halde 120 kiloluk sanayi tüpü içerisine 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği belinduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gerçekleştirilen mayın- el yapımı patlayıcı aramasında ise, Kocaköy ilçesi Çaytepe Mevkiinde karayolunun kenarına gömülü vaziyette 1 adet elektrikli fünye, 300 metre uzunluğunda kablo, 16 adet birleştirilmiş pil bloğu, 1 adet telsiz ve 1 adet Tol serisi devre kartına bağlı ve aktif halde 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu ifade edildi.

Cumhuriyet Savcılığın talimatı doğrultusunda tespit edilen EYP düzeneklerinin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde kontrüllü imha edildiği belirtildi.

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Patlayıcıların imhasından görüntü

DİYARBAKIR/