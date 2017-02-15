DHA YURT;DEPREM KORKUSU 10 YILLIK BEBEK HAYALLERİNİ YIKTI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Kadir Köse (33) ve Ramize Köse (32) çiftinin sadece evleri değil, 10 yıldır kurdukları bebek sahibi olma hayalleri de yıkıldı.

Ayvacık'a bağlı Yukarıköy Köyü'nde yaşayan Ramize ve Kadir Köse çiftinin yaşadıkları dram yürekleri sızlattı. 10 yıl önce evlenen ve 2,5 yıl önce düşük yapan Ramize Köse, bir süre önce tekrar hamile kaldığı haberini aldı. Ancak çiftin çocuk hayalleri hayallerini bu kez de 6 Şubattaki 5.3 büyüklüğündeki deprem yıktı. Depremde evleri yıkılan çift, büyük bir korku ve panik yaşadı. Aynı gün fenalaşan Ramize Köse, kontrolleri için Ezine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada karnındaki bebeğin kalbinin durduğu anlaşıldı. Kucağına almayı beklediği bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Ramize Köse ve eşi Kadir Köse çifti büyük üzüntü yaşadı. Ramize Köse, bebeğini kaybetmenin acısıyla, depremde evlerinin yıkılması üzerine yerleştikleri konteyner eve kendini kapattı. Yaşadıklarının ardından bir haftadır konteyner evden dışyarı adımını atmayan Köse'yi Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ikne edip, Ayvacık Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi görmeye ikna etti. Köse, eşi Kadir Köse ile birlikte ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada kendisine psikolog desteği verileceği öğrenildi.

Depremde eşinin çok korntuğurnu belirten Kadir Köse, "Evden çıkıp, okulun yanına gelirken, kendisi rahatsızlandı. Ezine ve Çanakkale'de hastaneye gittik. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bebeğin kalbinin durduğunu öğrendik. Bebeğimiz 2,5 aylıktı. İki sene önce de böyle bir düşük olmuştu. Üzgünz" dedi.

Ramize Köse, "Depremde çok korktum. Ağrım başladı. Hastaneye gittik. Doktorlar, karnımdaki bebeğin kalp atışlarının durduğunu söylediler. Belki biz farkedememiş olabiliriz deyip, iki gün sonra tekrar gelmemizi istediler. Gittik aam sonuç değişmedi. Bebeğimizi kaybetitğimizi öğrendik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Düşük yapıp, bebeğini kaybeden Ramize Köse'nin görüntüsü

-Ramize Köse ile röp.

-Kadir Köse ile röp.

-Ramize Köse'nin ambulansa bindirilip, götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()