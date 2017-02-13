DHA YURT:DEPREM BÖLGESİNDE 954 YAPI HASAR GÖRDÜ

DEPREMZEDELER SOĞUKLA DA MÜCADELE EDİYOR

ÇANAKKALE'nin 1 haftayı aşkın süredir depremle yatıp kalkan kenti Ayvacık İlçesi'nde sarsıntıların başladığı ilk günden bu yana hasar gören yapı rakamlarını valilik kriz merkezi açıkladı. Buna göre depremde, 480 yıkılmış ve ağır hasarlı konut, 392'si hasarlı konut, 1'i ağır hasarlı kaplıca, 6'sı ağır hasarlı cami, 75'i ağır hasarlı ahır olmak üzere toplam 954 yapıda zarar tespit edildi. Korku yaşayan vatandaylar ayrıca, ağır kış koşullarıyla da mücadelesini sürdürdü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede bazen hafif şekilde kar yağışı görülüyor. yvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta başlayan deprem fırtınasında şuana kadar 1000'e yakın deprem meydana geldi. 5'i 5 ve üzeri büyüklükte, 11'i ise 4 ve üzeri büyüklükteki depremler, kent sakinlerini korkutuyor. Ayvacık İlçesi'nin Yukarıköy Köyü başta olmak üzere toplam 24 yerleşim biriminde 480 yıkılmış ve ağır hasarlı konut, 392'si hasarlı konut, 1'i ağır hasarlı kaplıca, 6'sı ağır hasarlı cami, 75'i ağır hasarlı ahır ve dam olmak üzere toplam 954 yapıda zarar tespit edildi. Tarım İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde 18 küçükbaş ve 1 büyük baş hayvanın telef olduğu belirlendi.



AFAD RAKAMLARINI DA AÇIKLANDI



İyileştirme çalışmaları kapsamında AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 478 çadır, 3972 battaniye, 200 yatak, 500 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 500 aile mutfak seti ile 8 seyyar tuvalet kuruldu. AFAD Başkanlığından bölgeye intikal eden 500 yaşam konteyneri kurularak depremzedeler yerleştirildi. Konteyner sayısının 700'e çıkarılması planlandığı açıklandı. Kızılay tarafından ise 28 personelle 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği, bir sabit, bir mobil araçla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca gün içinde sıcak çay ve çorba servisi yapılıyor.



SOĞUKLA DA MÜCADELE



Depremin ilk gününden bu yana en ağrı kış koşulları ise bugün yaşanıyor. Hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşen bölgede, aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. Deprem fobisi nedeniyle konteynır ve çadırlara bile girmekten korkan köylüler dışarıda yaktıkları ateşlerin etrafına toplanarak ısınıyor.

Meydana gelen depremlerden bazılarının merkez üssü olan Tuzla Köyüne, Kösedere Köyüne gelişte karayolunun kenarında kaynayan sıcak suyun soğuk hava ile birleşmesi nedeniyle bazı günler ortaya çıkan ürkütücü manzara bugün bir kez daha kendisini gösterdi. Kaynayan sıcak suyun soğuk hava ile birleşmesi üzerine oluşan buhar tabakası yüzeyden havya doğru yükselirken ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Görüntü Dökümü



----------------------------



- Jeotermal sularından genel ve detay görüntüler



- Yukarıköyden genel ve detay görüntüler



- Depremzedelerden açıklama görüntüleri

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek Güney / ÇANAKKALE, ()