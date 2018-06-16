DHA YURT:Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı (EK)

MAHSUR KALMADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ

Servet Ergün'ün olaydan bir saat önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Ailesi ve yakınlarıyla denize açılan Ergün, "Deniz sefası yapalım dedik. Manzaraya bakın. Kaptanın ustalığı dalgalı denizde belli olur. Tekneyle bugün açıldık. Bugün de böyle olsun" ifadelerini kullandığı videoyu hesabında paylaştı. Diğer yandan Poyraz bebek, ailesi ve yakınları sağlık kontrolünden geçirildi. Olaydan yara almadan kurtulan Servet Ergün ve yanındaki ifade işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Servet Ergün'Ün çektiği video

- Servet Ergün'ün konuşmaları ve teknedekilerden görüntü

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Antalya-)

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