DHA YURT:DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN ZEHRANUR ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Tuzla Plajı'nda serinlemek için girdiği denizde can veren 10 yaşındaki Zehranur Adıgüzel Ankara’da toprağa verildi. Ankara’da yaşayan Vildan ve Demirel Adıgüzel çifti yaz tatili için Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gitti. Burada Adıgüzel çiftinin küçük kızı olan Zehranur, annesiyle birlikte Tuzla mevkiinde bulunan halk plajında denize girdi. Denize girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başlayan Zehranur Adıgüzel’i çevrede bulunan vatandaşlar fark ederek sudan çıkardı. Vatandaşlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Zehranur, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük kızın cenazesi defnedilmek üzere Ankara’ya getirildi.

Zehranur’un cenazesi Keçiören ilçesi Muhammediye Camii’ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Küçük kızın ailesi ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş cenaze namazında saf tuttu.

Kılınan namazın ardından Zehranur’un cenazesi gözyaşlarıyla Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilişi

-Cenaze namazı

-Detay

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,()

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