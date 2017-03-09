DHA YURT;DARBECİ ASKERLERE İDAM İPLİ VE YUMURTALI PROTESTO

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenledikleri ileri sürülen 1'i firari 37 darbeci askerin yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 12'inci celsesine bugün devam edildi. Duruşmanın yapılacağı salon önünde toplanan kalabalık, cezaevi araçlar ile getirilen tutuklu sanıklara idam ipi ve yumurta fırlattı. Kalabalıktan bazı kişilerin bariyerleri asıp, sanıklara saldırmasına polis engel oldu.Muğla'da devam eden FETÖ duruşmaları dün akşam son olarak Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından bugünkü oturuma saat 10.30'da başlandı. Mahkemeye getirilen darbeci askerleri yaklaşık 300 kişi kişi ellerinde Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan postermleri ile toplandı. Kalabalık, "Vatan bölünmez, ezan susmaz", "Ne olursa olsun dünya karşısında olsa bile arkanda koşmaktan vazgeçmeyeceğiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "İdam istiyoruz" yazılı dövizler açtı. Kalabalık, cezaevi aracışla getirilen tutuklu 44 sanık indirilirken, 'İdam istiyoruz' diye bağırıp, ellerindeki idam ipi ve yumurtaları fırlattı. Kalabalık arasından bazı kişiler bariyerlerin üzerinden atlayarak sanıklara saldırmak istedi. polis, müdahale ederek öfkeli kalabalığa izin vermedi. Kalabalık, FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in portresi ve idam ipiyle poz verdi. Ardından kalabalık Gülen'in portresini parçalayıp, ayaklarıyla ezdi. bu arada grup grup indirilerek duruşma salonuna alınan sanıklar, kalabalığın protestolarının artması üzerine kalan tutuklar cezaevi aracıyla mahkeme salonunun altındaki garaja götürülüp, buradan içeri alındı.

Görüntü Dökümü

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-Protestolardan görüntü

-Sanıkların cezaevi aracından indirilerek salona alınmaları

-Polisin sanıklara saldırmak isteyenlere engel olmak istemesi

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA ()