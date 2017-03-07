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DHA YURT;CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİ DAVASINA DEVAM EDİLİYOR

YURT;CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİ DAVASINA DEVAM EDİLİYOR CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin...

DHA YURT;CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİ DAVASINA DEVAM EDİLİYOR

YURT;CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİ DAVASINA DEVAM EDİLİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam ediliyor.

Sabah erken saatlerden itibaren duruşmanın yapıldığı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu önünde toplanan kalabalık, 44'ü tutuklu 47 darbeci askerlere tepki gösterdi. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal'ın da aralarında bulunduğu grup, "Şizofren Fetoş'un Uşakları", "Vatan bölünmez ezan susmaz", "Ne olursa olsun dünya karşısında olsa bile arkanda koşmaktan vazgeçmeyeceğiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "İdam istiyoruz", "Seninleyiz Reis", "Allah tuzakları bozandır", "Darbeciler için yaşasın cehennem", "İmanını satmış hainler", "Seni zindandan alıp millete lider yapan Allah'a hamdolsun", "Sahte peygamberin satılık itleri" yazılı dövizler, türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Gruba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden konuşmalar dinletildi. Kadınların çoğunlukta olduğu kalabalık zaman zaman tekbir de getirdi.



Duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, Alman kurdu cinsi "Boomber" isimli özel eğitimli dedektör köpek ile duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde arama yapıldı. Kalabalık, tutuklu sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirilirken 'FETÖ'nün p...i halka hesap verecek" diye slogan attı. Bu sırada sanıklardan Binbaşı Şükrü Seymen'in başını sallaması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı'nın da taraf olduğu, sanıkların herbiri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın bugünkü duruşması başladı.

Görüntü Dökümü



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-Duruşmanın yapılacağı salon önündeki geniş güvenlik önlemlerinden görüntü



-Duruşmanın yapılacağı salonun önünde toplanan kalabalıktan görüntü



-Açılan dövizlerden ve slogan atılmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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