DHA YURT:CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASI MUĞLA'DA BAŞLADI (EK) AVUKATLAR SAVUNMAK İSTEMEDİ

YURT:CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASI MUĞLA'DA BAŞLADI (EK)

AVUKATLAR SAVUNMAK İSTEMEDİ

Mahkeme Başkanı duruşmayla ilgili bilgi verdi. CMK uyarınca sanıklara atanan avukatlardan bazılarının çekildiğini söyedi. Avukatlar istifa ederek savunmak istemedi. Bu nedenle Baro'dan yeni avukat istenecek. Mahkeme Başkanı duruşmanın dört gün olarak planlandığını cuma ve pazartesi günleri duruşmaya ara verip, önümüzdeki hafta salı günü yeniden yargılamaya devam edeceğini söyledi. 15 Mart'a kadar ilk duruşmaların süreceği bilgisini veren Mahkeme Başkanı diğer yargılamaların ise 24- 28 Nisan ve 5- 9 Haziran arasında yapılacağı bilgisini verdi. Duruşmaya kimlik tespiti ve yoklamayla devam edilecek.

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı'nın yaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Sanıklar sabit ikametgahlarının bulunmadığını ve gelirlerinin olmadığını söyledi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ikamet ettiğini, ayrıca olayın planlanma yerinin yine Ankara olduğunun ifadelerde belli olduğunu, bu nedenle de Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı verip Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne görevi vermesini talep etti. Tutuklu sanıkların hepsi de görevsizlik kararı talep etti. Buna karşılık mağdur avukatları, duruşma savcısı olayın işlendiği bölgenin Muğla sınırlarında olmasından dolayı talebinin reddini istedi. Mahkeme de oybirliği ile CMK'nın 12. maddesi uyarınca görevsizlik talebini reddetti.

GÜLEN'İ HİÇBİR AVUKAT SAVUNMAK İSTEMEDİ

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'i, Muğla Barosu'ndan hiçbir avukatın savunmak istemediğini bu nedenle avukat bulunamadığını, ancak ilerleyen duruşmalarda bu sorunun giderilmeye çalışılacağnı söyledi.

MUĞLA/

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