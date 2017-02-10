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DHA YURT;CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNUN ADI TÜRK TİPİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"16 Nisan bu işin sinyali olacaktır....

DHA YURT;CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNUN ADI TÜRK TİPİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Benim askerimi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen idamdır. Ana muhalefet bundan çekiniyor. Bunun adı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanı'nın aktif olarak bir partisi olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bu proje kapsamında Tuz Gölü'nün yüzeyinin bin 100 ile bin 400 metre altında doğalgaz depoları oluşturuldu. Bunlar hep bu millet için. Depolardan ülkemizin günlük ihtiyacının 6'da 1'i kadarı temin edilebilecek. Burada sizlere bir de müjde veriyorum. Doğalgaz depolama kapasitesini 5, 4 milyar metreküpe çıkartacak yeni bir yatırımı da başlatıyoruz. Bu hayırcılar var ya bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Biz size aşığız. Biz hayatımızın hiç bir döneminde milletten korkanlardan, kaçanlardan, tepeden bakanlardan olmadık. 16 Nisan'da tek vatan, tek bayrak, için evet diyoruz. Bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. 16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Benim askerimi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen idamdır. Ana muhalefet bundan çekiniyor. Bunun adı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanı'nın aktif olarak bir partisi olacak. Hızlı karar alma ve güçlü uygulama ihtiyacını karşılamak için yönetim sistemimizi değiştirmekten başka çaremiz yoktur " diye konuştu.

 

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları









Haber: AKSARAY ()

 

 

 

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