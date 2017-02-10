DHA YURT:CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU SİSTEM BİZİM BİLEKLERİMİZDE PRANGAYDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik paketini onayladığını ve 16 Nisan'da referandumun yapılacağını hatırlatıp, "Bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan’da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız? Hep beraber yapacağız bunu. "dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 72 tesisin toplu açılış törenine katıldı.



700 MİLYON DOLARLIK TESİS



Toplu açılış törenine aralarında BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'ne yapılan doğal gaz depolama tesisi de bulunuyor. 700 milyon dolara mal olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi, yerin 1100 ve 1400 metre altındaki tuz yapılarında doğal gaz depolayacak, 12 suni mağaradan Türkiye’ye günlük 44 milyon metreküp gaz verilebilecek. 1.2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı kapasitesi bulunan tesis, yakın zamanda tam kapasite devreye alınacak.



BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ



Başbakan Binali Yıldırım, konuşmak için kürsüye çıkıp, halkı selamladığı sırada ezan okunmaya başladı. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, ezan tamamlandıktan sonra konuşmasına başladı.



YÜZDE 100 ÇOK OLUR



Aksaray’a yapılan yatırımları ve bölünmüş yolları anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Yolları böldürürüz ama Türkiye’yi böldürmeyiz, ay yıldızlı bayrağımızı indirmeyiz.’’ dedi. Başbakan Binali Yıldırım, referandumu hatırlatıp alandakilere kararlarının ne olduğunu sordu. Alandakiler 'Evet' 'Yüzde 100 evet' deyince Yıldırım, "Yüzde 100 çok olur. Bir kaç tanede onlara bırakalım. Yüzde 90'da anlaşalım. "dedi. Yıldırım, "Birlikte 16 Nisan'da tarih yazdırmaya hazır mısınız? Vesayeti kaldırmaya var mısınız?" diye alandakilere sordu.



MİLLET AVM'YE GİDİYOR, BUNLAR AYM'YE GİDİYOR



Yıldırım, "Ana muhalefet partisi ne yapıyor? Biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkemede alıyor. Millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye gidiyor. Ey ana muhalefet partisi sizin bu millete güveniniz yok mu? Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz. Demokrasiye inancınız varsa, sözde, kararda milletin. Bu ülke sizin oyuncağınız değil. Türkiye bu ağırlıkları üzerinden atacak. Muasır medeniyetler seviyesine yeni değişiklikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle emin adımlarla gidecek." diye konuştu. Bu sırada alandaki bir vatandaş "Devlet Bahçeli'ye de selam söyle" deyince Başbakan Yıldırım, "Devlet Bahçeli'ye de selamda söyleriz. Aleyküm selam" dedi.



ERDOĞAN: KAPASİTEYİ 5.4 METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin teknoloji ve mühendisliğiyle Türkiye’nin ilk kez tanıştığını söyledi.



Erdoğan, konuşması sırasında Anayasa değişiklik paketini onayladığını hatırlattı, "16 Nisan öyle mi? Maşallah. Allah nazardan saklasın. Buraya yola çıkarken imzayı attık. Niçin attık. Hayırlı olsun." dedi.



Erdoğan, bugün düzenlenen törenle Tuz Gölü Doğal Gaz Yer altı Depolama Tesisi ’ne ilk doğalgaz basma işleminin gerçekleşeceğini belirterek, bu tesisin kapasitesinin 1.2 milyar metreküp olduğunu ancak bunu 5.4 metreküpe çıkaracak yeni yatırımlar başlattıklarını söyledi. 2 milyar dolarlık yeni yatırımla bu yeni yatırımın gerçekleşeceğini ifade eden Erdoğan, doğalgaz miktarını günlük 80 milyon metreküpe kadar çıkaracaklarını söyledi.



Erdoğan, bu hizmetleri millete aşık oldukları için yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu hayırsızlar var ya, bunlar, bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Ama biz size aşığız. Biz Ferhat’ız, Ferhat. Sizlerde Şirin. Dağları Ferhat’a deldiren neydi? Aşkıydı. Bu aşk olursa Tuz Gölü’nü deler altına doğal gaz depolarsınız. Yan gelip yatarak olmaz. Bu aşk olursa boğazın altına Marmaray’ı yaparsanız, şu ana kadar Marmaray’dan 200 milyona yakın insan geçti. Bu aşk olursa, Avrasya Tünelini, Osman Gazi Köprüsü’nü yaparsınız. 18 Mart’ta da Çanakkale’de 18 Mart Köprüsü’nün temelini atıyoruz. Bu aşk var ya, şimdi de Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyoruz inşallah ."

16 NİSAN’DA BİLEKLERİMİZDEKİ PRANGALARI SÖKÜP ATMAYA VAR MIYIZ?



Erdoğan, "Bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan’da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız? Hep beraber yapacağız bunu. "dedi.



Erdoğan, "Türkiye yönetim sistemini değiştirme yönünde önemli bir kavşağa geldi. İşte bugün buraya gelirken, imzayı attım. Şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan’da benim aziz milletim sandığa gidiyor.’’ dedi.



Mitin alanındakilerin 'İdam istiyoruz' sloganı üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, idam konusuyla ilgili düşüncelerimi hep söyledim; ben Hans'ın ağzına, George'un ağzına bakarak karar vermem, ben halka göre karar veririm. İşte ana muhalefet bundan çekiniyor. Hans ne der, George ne der. Bırak sen Hans, George'yi, Ahmet'e ne diyor, Mehmet ne der, Fatma ne der, toprağın altında yatan Mehmet ne der, buna bakacaksın." diye konuştu.

KİMSENİN CUMHURİYETLE, REJİMLE BİR DERDİ YOKTUR



Erdoğan, "Bu ülkede kimsenin Cumhuriyetle, devletle rejimle bir derdi yoktur. Amaç dünyanın yeniden kurulan düzeni içinde mümkün olan en güçlü ,en avantajlı, en ileri konumuna gelmektir. Buna hazır mıyız. Bunun için şu 16 Nisan’a kadar gece gündüz demeden çalışmaya hazır mıyız. Bizi en başarılı şekilde taşıyacak araçlar ne ise onu temin edeceğiz."dedi.



BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Bu yönetim sisteminin değiştirilmesinden başka çare olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Mevcut yönetim sistemimiz sadece askeri darbelere değil, onunla birlikte siyasi ve ekonomik krizlere açık yapısıyla bizi hedeflerimize ulaştırmakta yetersizdir, Hatta hızlı karar alma ve güçlü uygulama ihtiyacını karşılamak için yönetim sistemimizi değiştirmekten başka çaremiz yoktur. Bu kimsenin şahsı için, kimsenin hevesi için göze alınacak değişim değildir. Böyle bir değişim ancak ülkemizin ve geleceği için istenebilir. Her kim Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemini şahsıma getirip bağlıyorsa, tek sebebi milletin kendisine teveccüh etmeyeceğini biliyor olmasıdır."



YÜZDE 50 OY ALABİLECEKLERİNİ BİLSELER

Ana muhalefet partisini eleştiren Erdoğan, "Eğer bu sisteme karşı çıkanların yüzde 50 oy alabileceklerine dair en küçük ümitleri olsun, mecliste 550'de 550 bu değişikliği kabul ederlerdi. 550 milletvekili 600'e çıkıyor. Buna karşı çıkıyorlar. Daha dün çift sistem varken, senato ve milletvekili varken sayı 600'dü. Şimdi de 600 oldu. Burada Türk tipi parlamento getiriyoruz. Hem senato, hem milletvekili yok. Sadece Milletvekili var.' 'dedi.

TEK ADAMLIK CHP'DE VAR



Tek adamlık sisteminin CHP'nin zihniyetinde var olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geriye dönüp baktığımızda, aslında ülkemizde seçimlerin, bakın çok önemli; açık oy, gizli tasnif yapmışlardır bu ülkede. Oy açık kullanılmıştır, ama tasnif gizli yapılmıştır. İstedikleri neticeyi çıkarmak için. Tek adamcılık kimde var? Şu ana muhalefettin geçmişinde var. Bu CHP zihniyetinde var. Tek adamcılık bunlarda var. Bunların il başkanları bulundukları illerin valiliklerini yapmışlardır. Bunlarda var bu tür şeyler. 16 Nisan'da bunlara bu hesabı sormaya var mıyız. Başbakanlar yetkilerini kimi zaman nerden alırlardı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden."



Erdoğan, "Başbakanlığımın ilk döneminde, dönemin Cumhurbaşkanı'nın hükümete çıkardığı sıkıntıyı en iyi ben bilir ben. Kardeşlerim, ben damdan düştüm. Bize damdan düşenleri getirin. İşte onlar burada." dedi.



Konuşmaların ardından doğal gaz depolama tesisi ve diğer tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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- Mitin alanından detay

- Başbakan Yıldırım'ın konuşması

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan BÖLÜKBAŞ- Hasan DÖNMEZ/KONYA )

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