DHA YURT:CHP Lİ İNCE PARTİ İÇİ MESELELERİ BASIN YOLUYLA GÖRÜŞMEM

CHP'li Muharrem İnce, Kırklareli' de Parti Sözcü Bülent Tezcan' ın açıklamalarıyla ilgili; " Partinin Genel Başkan Yardımcısına basın yoluyla cevap vermem. Kendisini ararım " dedi. İnce, partililerin teşkilatlardan destek var sözlerine "Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağolsunlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" şeklinde karşılık verdi.
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-İnce nin açıklamaları
Haber-Kamera:Alican ZERAY-Engin ÖZMEN -EDİRNE/