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DHA YURT;Çevreci çiftin katili: Kapatılan mermer ocağındaki 'Çirkin' lakaplı kişi beni 50 bin liraya tuttu (EK)

'ÇİRKİN' VE SİYAH CİP ARANIYOR Katil zanlısı Ali Yumaç'ın kapatılan mermer ocağı çalışanı 'Çirkin'i azmettirici olarak gösterdiği ifadeleri sonrasında Büyüknohutçu ailesinin avukatlarından Lider Tanrıkulu, Ali Ulvi ve Aysin...

DHA YURT;Çevreci çiftin katili: Kapatılan mermer ocağındaki 'Çirkin' lakaplı kişi beni 50 bin liraya tuttu (EK)

'ÇİRKİN' VE SİYAH CİP ARANIYOR

Katil zanlısı Ali Yumaç'ın kapatılan mermer ocağı çalışanı 'Çirkin'i azmettirici olarak gösterdiği ifadeleri sonrasında Büyüknohutçu ailesinin avukatlarından Lider Tanrıkulu, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti açısından kimlikleri, bölgedeki etkinlikleri, çevre koruma anlamındaki faaliyetlerinin cinayet üzerinde azmettirenler açısından şüpheler doğurduğunu söyledi. Avukat Tanrıkulu, konuyla ilgili aileyle de görüşülerek daha sonra bazı açıklamalar yapılacağını kaydetti.

Katil zanlısının savcılık ve mahkemedeki ifadeleri doğrultusunda, 'Çirkin' lakaplı kişiye ilişkin de araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesiyle ilgili olarak, çok sayıda avukat müdafi olabilmek için aileye başvurdu. Büyüknohutçu ailesi bugüne kadar yaklaşık 15 avukata vekalet verilirken, halen Antalya ve Antalya dışından da müdafilik için başvuran avukatlar olduğu belirtildi.

-Güvenlik - Türkiye-Antalya - Mehmet ÇINAR


 

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