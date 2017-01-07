DHA YURT:ÇANAKKALE DONUYOR//ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI

YURT:ÇANAKKALE DONUYOR

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI

ÇANAKKALE'de gündüz başlayan yoğun kar yağışı, gece boyu etkili oldu. Eksi 6 dereceye kadar düşen soğuk nedeniyle kentte hayat, durma noktasına geldi. Kent merkezinde yollarda biriken kar yüzünden belediye ekipleri, tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Çanakkale'de dün (cuma) öğlen başlayarak gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde ulaşım felç oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü kentte, yollar buz pistine dönüştü. Kent merkezi ise adeta donma noktasına geldi. Kent merkezinde biriken kar nedeniyle belediye ekipleri, geceden itibaren tuzlama ve temizlik çalışmasına başladı. İşyerini açan esnaf ise kaldırımda oluşan buzlanma ve kar birikintilerini, kendi imkanlarıyla temizleyeme çalıştı.



BAYRAMİÇ-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI



Dün (cuma) saat 21.00'den itibaren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Bayramiç-Çan Karayolu, hala ulaşıma açılmadı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramiç'e bağlı dağ köyleriyle ulaşım koptu. Belediye ekipleri, hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarmaya başladı. Biga İlçesi'nde de süren kar yağışı, gece boyunca etkisini arttırınca kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Biga'ya yakın köylerle yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın koptuğu öğrenildi. Diğer ilçelerde de kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenilirken, ekipler karayollarında aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.



ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ İPTAL



Kar yağışı ve Ege Denizi'nde etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri iptal oldu. Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında olumsuz hava şartları ve karayollarının kardan dolayı kapalı olması nedeniyle seferlerin 2 saatte Çanakkale'den tek saatlerde 09.00, 11.00, 13.00, Eceabat'tan çift saatlerde 10.00, 12.00 ve 14.00 olarak yapılacağı duyuruldu. Lapseki- Gelibolu hattında olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımının aksamasından dolayı seferlerin karşılıklı olarak 2 saatte bir yapıldığı belirtildi.



ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI



Çanakkale Boğazı, dün öğlenden başlayarak aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından saat 09.20 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, kuzey ve güney yöndeki gemileri telsiz ile uyarıp hava durumu hakkında bilgi verdi. Yetkililer, yağışın durması ve görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından boğazın tekrar gemi geçişlerine açılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Çanakkale kent merkezinden kar görüntüsü



- İşyerlerinin önündeki kaldırımları temizleyen esnaf görüntüsü



- Kordonda vatandaşlardan görüntü



- Gestaş feribot iskelesi görüntüsü

(Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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