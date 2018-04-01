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DHA YURT:ÇANAKKALE'DE ADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması...

DHA YURT:ÇANAKKALE'DE ADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Bölgede etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13.00 ile 18.00, Kabatepe'den 15.00 ile 20.00 seferleriyle, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferleri iptal edildi.
Gökçeada-Kabatepe arasında saat 15.00 ve 19.00'da, Kabatepe-Gökçeada arasında ise saat 17.00 ve 21.00'de ek sefer yapılacak.
Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Feribot iskelesinden görüntü.
-Boğazdan sefer yapan feribot görüntüsü.
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 5 saniye. 121 MB.

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