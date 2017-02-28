DHA YURT:ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.Çanakkale Boğazı'nda dün (pazartesi) akşamdan itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Dün akşam saat 21.00'de itibaren yapılamayan Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arası feribot seferleri, saat 08.00'den itibaren kontrollü yapılmaya başladı. Lapseki-Gelibolu hattında ise sefer hala yapılamıyor.Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis sonucu görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, şu ifadele yer verildi:"Dün saat 21.00 itibariyle yoğun sis nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki seferler, bugğün saat 08.00 itibariyle kontrollü olarak başlamıştır. Yine saat 21.00 itibariyle sefer yapılamayan Lapseki-Gelibolu hattında ise sefer iptali devam etmektedir."

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeni ile akşamdan bu yana iptal olan seferler nedeniyle Gestaş feribot iskelesi ile Demircoğlu caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araç kuyruğunda bekleyen ve Ayvacık'tan Gelibolu'ya geçmek isteyen bir araç sürücüsü ise yaklaşık 1.5 yolda olduklarını, sisin etkisini yitirmesi ile karşıya geçeceklerini belirtti.Yoğun sis nedeniyle ise boğazda transit gemi geçişlerinin çift yönlü olarak kapatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:



- Araç kuyruklarından görüntü



- Yoğun sisten görüntü



- Boğazdan görüntü



- Gestaş feribot iskelesinden görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()