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DHA YURT:ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri ise aynı gerekçeyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda dün (perşembe) geceden bu yana etkili olan yoğun sis,...

DHA YURT:ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri ise aynı gerekçeyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda dün (perşembe) geceden bu yana etkili olan yoğun sis, sabah da etkisini göstermeye devam ediyor. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece itibariyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Bugün saat 08.00'den itibaren yoğun sis nedeniyle boğaz hattındaki Lapseki-Gelibolu de seferleri iptal edildi. Çardak-Gelibolu seferleri ise sürüyor.

Yoğun sis ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, sisin etkisini yitirmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Kent merkezindeki sisten görüntü

- Feribot iskelesinden görüntü

- Boğazdan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE, ()

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