DHA YURT;BUZDA KAYIP DÜŞEN KADIN KAMYONETİN ALTINDA KALDI

ESKİŞEHİR'de yolda yürürken buzda kayıp düşen kadın arkadan gelmekte olan bir kamyonetin altında kaldı. Bir marketin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda vatandaşların kamyonet altından çıkardıkları kadının olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Olay geçen cumartesi sabahı Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir marketin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda bir kadın karla kaplı yolda yürürken aniden buzda kayıp yere düşüyor. Arkadan gelen bir kamyonet de düşen kadını altına alıp bir-kaç metre sürüklüyor. Olayı gören vatandaşlar kamyonet altındaki kadının yardımına koşuyor. Vatandaşlardan bazıları da kayıp yere düşüyor. Vatandaşların kamyoneti geri ittirip altındaki kadını çekerek çıkartıyor. Kamyonet altından çıkan kadın ayağa kalkıp bir süre üzerindeki karları temizliyor. Bu sırada kamyonet şoförü de araçtan iniyor. Şoför iner inmez o da buzda kayıp yere düşüyor. Araç şoförü daha sora kamyonete aldığını kadını hastaneye götürmek için olay yerinden ayrılıyor.

Görgü tanıkları 3 çocuk annesi olan 40 yaşlarındaki kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirtti. Kaza anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamerasının bulunduğu marketin sahibi Murat Hasel, TOKİ Karabayır Konutları'na yakın olan marketlerinin karşısında her kar yağdığında sürekli kazaların olduğunu söyledi. Yokuş aşağı yolda araçların kaydığını anlatan Murat Hasel, "Geçen cumartesi günü yolda yürüyen kadın kayıp yere düştü. O an arkasından gelen kamyonet onu altına aldı. Kadını koşup kamyonet altından çıkardık. O gün park halindeki kendi otomobilime bir minibüs çarptı. Ayrıca park halinde duran bir TIR'a da yine kayan bir araç çarptı. Belediye yetkililerinin buraya önlem bir almalarını istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:



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-Güvenik kamerası görüntülerinde;



-Kadının yolda yürümesi,



-Kadının ayağının kayıp yere düşmesi ve arkadan gelen kamyonetin kadını altına alıp sürüklemesi,



-Vatandaşların yardıma koşması,



-Bazı vatandaşların kayıp düşmesi,



-Kamyonetin geri ittirilmesi ve kadını çıkartılması,



-Kadını ayağa kalkması,



-Kamyonet sürücüsünü araçtan iner inmez buzda kayıp düşmesi,



-Kamyonetin ayrılması.



-Güvenlik kamerasının olduğu market sahibi Murat Hasel'in konuşması,



-Murat Hasel'in daha önce minibüsün çarptığı otomobilinin ve başka bir aracın çarptığı park halindeki TIR'ın çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,8)

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