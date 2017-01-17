DHA YURT:BURSA'DA 17 KİŞİNİN DUMANDAN ETKİLENDİĞİ BİNAYI BÖYLE KUNDAKLAMIŞLAR

BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, 5 katlı bir binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan ve 10'u çocuk 17 kişinin dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangının, kundaklama olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin elindeki benzin bidonuyla, önce otomobili daha sonra da dükkanı yakması kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı HacivatMahallesi’nde meydana geldi. Ankara Yolu üzerinde Nihat Akın’a ait oto aksesuar dükkanı ve işyeri önünde park edilen Temel Aksoy’a ait 16 U 0528 plakalı otomobilin yandığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araçla müdahale etti. Çıkan yangında, dükkanın üzerinde bulunan 5 katlı binada 10'u çocuk 17 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

BENZİN DÖKÜP BÖYLE YAKTILAR

Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, yangının kundaklama olayı olduğu ortaya çıktı. Kül olan oto aksesur dükkanının yanında bulunan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin, ellerindeki benzin bidonuyla, olay yerine geldiği, bir süre keşif yaptıktan sonra, bidondaki benzini işyerinin önünde bulunan otomobile döktükleri daha sonra dükkanın pencere ve duvarlarına da benzin döküp kaçmaları görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Binanın kundaklanamsı



-Şahısların kaçması



-Binanın yanması



-İtfaiyenin müdahale etmesi



SÜRE: 2 dakika 51 saniye



BOYUT: 88 MB

Görüntü Dökümü



----------------------------(15 Ocak 2017 tarihinde geçilen görüntüler

-Cep telefonuyla çeklen yangın görüntüsü



-İtfaiye sepeti ile kurtarma



-Dumandan etkilenenler ambulansa bindirilirken



-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler



-Detay görüntüler



15.01.2017 - Haber Kodu : 170115014



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()