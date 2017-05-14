DHA YURT:BUCA'DA EN ACI ANNELER GÜNÜ; KAZA KURBANLARI TOPRAĞA VERİLİYOR

İZMİR'in Buca İlçesi'nde bugün en acı Anneler Günü yaşandı. Yaylacık Mahallesi'nden dün Marmaris'e günübirlik Anneler Günü etkinliği için gidenleri taşıyan iki tur midibüsünden birinin Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında virajda yaklaşık 30 metreden alt yola uçmasıyla yaşamını yitiren 21'i kadın 24 kişin cenazeleri toprağa verilmek üzere Buca'ya getirildi. Ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, gözyaşları sel oldu. Tur midibüsünde bulunan 34 kişiden kazayı yaralı atlatan 10 kişinin tedavileri Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde sürerken, 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden dün sabah kalkan iki tur midibüsünden içinde 34 kişi bulunan 03 FR 747 plakalı midibüs dün saat 12.10'da Muğla- Marmaris yolundaki Sakar Geçidi'nden inişte kontrolden çıktı. Freninin boşaldığı söylenen ve viraja hızlı giren şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden otomobilin üzerine düştü.

Korkunç kazada, Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, Beyzanur Hano, Cahide Güler,Simge Sinur, Duygu Sertbaş ve10 aylık kızı Nehir Sertbaş, Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Duygu Sertbaş, Bahar Sinur ve Fatma Ecrin Ökten'in tedavileri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyza Nur Hano ve Cahide Özsakallı'nın Marmaris Devlet Hastanesi'nde, Nehir Sertbaş ile Simge Sinur'un ise tedavileri Özel Yücelen Hastanesi'nde sürüyor.

CENAZE TÖRENİNE BAŞBAKAN DA KATILDI

Tur midibüsü faciasında ölen 21'i kadın 24 kişinin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bu sabaha karşı İzmir'in Buca İlçesi'ne getirildi. Cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi'ne konuldu.

Cenazelerin getirilişi sırasında ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Ölenlerden 3'ünün cenazesi toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye götürülürken, diğerlerinin Buca'daki birkaç camiden kaldırılmasına karar verildi. Buca Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve siyasiler katıldı. Kazada ölenlerden şoför Armağan Sertbaş'ın cenazesi ile diğer cenazelerden ayrı olarak Kaynaklar Merkez Cami'nden kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ölenlerin çoğunun oturduğu Yaylacık Mahallesi'ndeki camide ikindi üzeri yapılacak cenaze törenine katılacak.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazelerin helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildiğinde sokağa çıkan mahalleli, hayatını kaybeden komşuları ve yakınları için dua edip gözyaşı döktü. Ayşe Kolcu'nun bir yakını sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden iki çocuk annesi Ayşenur Namlıerkan'ın komşusu Rabia Solanıgir, "Karşı komşum elimizde büyümüştü. İki gün önce balkonda torunumu görüp sevmek istedi. Tura gideceklerinden haberim yoktu. Haberim olsaydı belki ben de giderdim. Bir oğlu bir kızı var. Kızı Yasemin hastanede yaralıymış. Kendisi de hayatını kaybetti. Allah kızına şifa versin" dedi.

Namlıerkan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen İlknur Bayır isimli komşusu ise "Beraber büyüdük. Hiç ayrılmamıştık. Daha önce ben de turlara gittim ama bu sefer evimde badana işleri olduğu için gitmedim" diye konuştu.

11 AYLIK NEHİR BABASINI KAYBETTİ, ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

Tur midibüsü faciasında hayatını kaybeden sürücü Armağan Sertbaş ve ağır yaralanan Duygu Sertbaş çiftinin 11 aylık kızları Nehir, araçtan yola fırlayarak yaralandı. Başından ve kolundan yaralanan, olay sırasında yoldan geçen motosikletli bir kişi tarafından ağlama sesi sayesinde fark edilen minik Nehir, hastane odasında anneannesi ve teyzesi ile kalıyor. 'Mucize bebek' Nehir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

ÜÇ KIZ KARDEŞİN ACI HİKAYESİ

Kazadan sonra acının düştüğü Yaylacık Mahallesi'ndeki evlerden feryatlar yükseldi. Her birinin ayrı hayat hikayesi olan 24 candan en dikkat çekenler ise üç kız kardeşin yaşattığı acı oldu. Birlikte eğlenmenin hayalini kuran kardeşlerden iki çocuk annesi Fatma Sevindik ve bir çocuk annesi Hatice Güllü hayatını kaybetti, kardeşleri bir çocuk annesi Bahar Sinur ağır yaralandı.

Üç kardeşten geriye kazadan yarım saat önce verdikleri molada turdaki diğer yolcularla ve kendilerini çektikleri mutluluk fotoğrafları kaldı. Üç kız kardeşin, geziden bir gece önce yakınlarının düğününde de bir arada oldukları ortaya çıktı.

Bahar Sinur'un, üç kız kardeş çektirdikleri fotoğrafları üzerine kalp çizip sosyal medya hesabında yayınladığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Geziye üç yakınıyla gitmekten son anda vazgeçen ölen üç kız kardeşin kuzeni Gönül Dişsiz, “Biz de aynı midibüste olacaktık ama son anda vazgeçtik. Bel ki bizde hayatımızı kaybedebilirdik. Ölen kız kardeşler yakınlarım. Çok mutluluklardı. Anneler gününü mutlu kutlamanın hayalini kuruyorlardı. Ama olmadı" dedi.

Kendisinin Şehnaz Dişsiz ve Nergis Gülbak ile tura katılmaktan son vazgeçtiğini belirten Gönül Dişsiz, "Nedenini bilmiyoruz ama gitmedik. Hepsi kuzenimdi. En son kuzenimin oğlunun düğünde görüşmüştük. Birlikte eğlenmiştik. Gece birlikteydik, sabah da hayatlarını kaybettiler. Çok güzel şeyler konuşmuştuk. 'Erkenden kalkıp valiz hazırlayalım' dediler. 'Siz neden gelmiyorsunuz? Çok eğleneceğiz' dediler ama biz istemediğimizi söyledik. Gelmemizi çok istediler ama sanki içimize bir şey doğdu ve gitmedik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü. Çok genç yaşta gittiler" diye konuştu.

'ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI'

Kazada ölen Sultan Karadağ'ın kızı Beyza Karadağ'ın kazadan yaralı olarak kurtulduğunu anlatan arkadaşı Ayla Karakılıç, Beyza'nın Anneler Günü'nde annesiz kaldığını söyledi. Ayla Karakılıç şunları söyledi:

"Sultan'la çocuklarımızdan dolayı arkadaştık. Şimdi ben bu durumu çocuğuma nasıl anlatacağım, bilemiyorum. Bizi de geziye davet etmişti ama gitmedik. Benim gelemeyeceğimi öğrenince kızımın gelmesi için ısrar etti hatta 'O zaman kızın gelsin, Beyza ile iyi vakit geçirirler' dedi. Ben çocuğumu göndermedim. İyi ki göndermemişim. Sultan'la her gün görüşüyorduk şimdi kızı Beyza yaralı. Kızı Anneler Günü'nde annesiz kaldı" dedi.

MUHTAR: CEP TELEFONUNDAN TUR DÜZENLİYORLAR

Buca'nın Yaylacık Mahallesi Muhtarı Necdet Demirel, bir gece kalmalı olarak planlanan kişi başı 150 TL'lik Akyaka gezisine eşinin de davet edildiğini ancak kendisinin "Geçen yıl gitmiştin, bu yıl gitme gerek yok" diyerek vazgeçirdiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Geçen yıl yine aynı ekip tarafından aynı şekilde Akyaka turu düzenlendi. Yatılı değildi, günübirlik turdu. Eşim 60 TL vererek katılmıştı. Bu yıl adını yine yazmışlar, davet ettiler. Eşimi vazgeçirdim. Mahallede kadınlar yıllardır bu şekilde geziyor. Geçen hafta Bayındır Çiçek Festivali'ne gittiler, Tire Salı Pazarı'na gittiler. Bu turun denetimsiz olduğu yönünde benim de kulağıma dedikodular geliyordu ancak somut bir şikayet yoktu. Otobüs firmasının yazıhanesinin olmadığı, cep telefonu ile organize olunduğu yönünde bilgiler alıyorduk. Ancak kimseye 'Gitme' diyemezsin."

Kazada ölen Sultan Karadağ'ın arkadaşı Fahriye Aras, Karadağ'ın bir hastanede temizlik işçisi olarak çalıştığını, kendisini de geziye davet ettiğini ancak çocukları ziyaretine geldiği için gitmediğini söyledi. Fahriye Aras, "Çok iyi arkadaştık, hastanede temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Geziye beni de çağırmıştı ama çocuklarım burada olduğu için gitmedim. Böyle mahalle arası düzenlenen turlardan vazgeçilsin ya da denetlensin. Bu kazada kesin ihmal var. İhmal olmasa bu kadar ölüm olmazdı. Ben de daha önce böyle turlara katıldım ama mahalle arasında düzenlenen tur değildi. Başımız sağ olsun" dedi.



-Genel - Türkiye-İzmir - Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, Timur TARLIĞ, Mücahit BEKTAŞ, Yasin TİNBEK