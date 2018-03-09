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DHA YURT;BİR MİNİBÜSE 40 KİŞİ BİNDİ

 ERZURUM'da, bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı. Ölümü hiçe sayan göçmenler, 15 kişilik minibüse şoförle birlikte 40 kişi bindi. Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne...

DHA YURT;BİR MİNİBÜSE 40 KİŞİ BİNDİ

 ERZURUM'da, bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı. Ölümü hiçe sayan göçmenler, 15 kişilik minibüse şoförle birlikte 40 kişi bindi. Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler Göle yolunda yol uygulması yaparken Jandarmanın ihbarı üzerine kaçak göçmenleri taşıyan Mustafa İnalgeç (24) yönetimindeki 36 SA 585 plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 18 Afgan, 15 Pakistan, 5 Bangladeş, 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Nefes almakta dahi güçlük çeken kaçaklar, minibüsten indirilnce derin bir oh çekti. Emniyette ifadeleri alınan kaçak göçmenler Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine gönderildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı düşünülen sürücü ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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-Polis ve jandarma araçları yoldaki görüntüleri 
-Araçların geri dönüşü ve gidişleri
-Münübüsten aşağıya inişleri
-Çantaları boşaltılması 
-mültecilerin karakol bahçesindeki görüntüleri 
-Münübüsün iç kısmının görüntüsü
-İranlı mültecinin röp

(Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()
Süre:3,07(350MB)
 

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