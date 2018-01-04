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DHA YURT:BİGADİÇ'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.53'te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde Hamidiye...

DHA YURT:BİGADİÇ'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.53'te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde Hamidiye Köyü'nde kaydedildiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 4.0 büyüklüğünde ye yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Deprem sabah uyanan Sındırgı ve çevresinde oturanların korkmasına neden oldu. Deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.


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