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DHA YURT;BAŞBAKAN YILDIRIM : EY ANA MUHALEFET PARTİSİ , SİZİN BU MİLLETE GÜVENİNİZ YOK MU ? (1)

Başbakan Binali Yıldırım Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefet partisi yöneticileri ne yapıyor ? Biz...

DHA YURT;BAŞBAKAN YILDIRIM : EY ANA MUHALEFET PARTİSİ , SİZİN BU MİLLETE GÜVENİNİZ YOK MU ? (1)

Başbakan Binali Yıldırım Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefet partisi yöneticileri ne yapıyor ? Biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkeme de alıyorlar. Ey ana muhalefet partisi , sizin bu millete güveniniz yok mu ? Demokrasiye inancınız varsa söz de milletin karar da milletin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açılış töreninde yaptığı konuşma şöyle:" Aksaray'a 5 milyar yatırım ve destek sağladık. 400 yataklı araştırma hastanesinin inşaatı da hızla devam ediyor. En geç yıl sonuna varmadan bu hastaneyi de Aksaray'a kazandırmış olacağız. Ak Parti sözünün eri olan bir partidir. Söz verirse yapar. 15 yıldır Aksaray hep yanımızda oldu bütün seçimlerde Ak Parti'yi açık ara birinci yaptınız. 16 Nisan'a hazır mıyız ? Yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız ? Halkın kararından halkın oyundan hiç ama hiç korkmadık. Ana muhalefet partisi yöneticileri ne yapıyor? biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkeme de alıyorlar. Ey ana muhalefet partisi , sizin bu millete güveniniz yok mu ? Demokrasiye inancınız varsa söz de milletin karar da milletin. Bu soruların cevabını sandıkta göreceksiniz."

Görüntü Dökümü:



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-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları

AKSARAY/

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