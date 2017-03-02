DHA YURT;BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: DEPREMDE CAN KAYBI VE AĞIR YARALI YOK

BAŞBAKAN Yarımcısı Veysi Kaynak, Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hafi yaralandığını, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, evi yıkılanlara barınma imkanı sağlanacağını söyledi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçe Kaymakamı Çağlayan Aydın'ı ziyaret eden Veysi Kaynak, Samsat'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. 5.5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından artçı sarsıntılar meydan geldiğini kaydeden Kaynak, şunları söyledi:"Akdamar ve Taşkuyu Köylerinde hasarlı binalar var. 2 tane hafif yaralı var. Allah' şükür ağır yaralı ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Ayrıca ağır hasarlı binada henüz bize rapor edilmedi. Adıyaman AFAD İl Müdürümüz oraya hareket halinde. Malatya ve Diyarbakır'dan arama kurtarma birlikleri oraya doğru hareket halinde ve AFAD Başkanımız Halis Bilden ile Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık Beyler de helikopterle olay yerine gidecekler."

"BİNASI HASARLI OLANIN BARINMA İHTİYACI KARŞILANACAK"

Depremin Türkiye şatlarında önemli sayılacak bir deprem olduğunu belirten Veysi Kaynak, şöyle konuştu:

"Deprem ilimiz Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da da diğer komşu illerde de hissedildi. Ama şu an itibariyle çok şükür can kaybı ve ağır yaralı yok, inşallah da olmaz. Tespitler yapıldıktan sonra eğer binalar hasarlı ise oturulamayacak durumda ise hemen onlara AFAD Başkanlığımız gerekli barınma imkanlarını sağlayacaktır."

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yardımcısı Kaynak ın açıklamaları

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-