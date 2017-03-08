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DHA YURT;BAŞBAKAN'IN 17 KORUMA POLİSİ ZEHİRLENDİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde dün akşam otel çevresinde güvenlik önlemi alan polis korumalarından 17'si, yediği yemeklerden zehirlenerek çeşitli hastanelere kaldırıldı. İzmir'e dün akşam gelen Başbakan Binali Yıldırım...

DHA YURT;BAŞBAKAN'IN 17 KORUMA POLİSİ ZEHİRLENDİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde dün akşam otel çevresinde güvenlik önlemi alan polis korumalarından 17'si, yediği yemeklerden zehirlenerek çeşitli hastanelere kaldırıldı. İzmir'e dün akşam gelen Başbakan Binali Yıldırım için alınan güvenlik önlemleri kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis korumalardan 17'si akşam yedikleri patates püresi ve tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Korumaların tamamının aynı şikayeti üzerine, 9'u Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 3'ü Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 5'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi yaşayan korumaların yediği yemeklerden numunelerin alınmasının ardından laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü de konuyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Gıda zehirlenmesi yaşayan 17 korumanın serum takılmasının ardından taburcu edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(İZMİR/)

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