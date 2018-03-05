DHA YURT:BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ, YOLLAR SU ALTINDA KALDI

BARTIN'da, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle kentin içinden geçen ırmak, 5 metre yükselerek, taşma noktasına geldi. Bartın Irmağı'nın kenarındaki çay bahçelerinin bir kısmı ile bazı yollar sular altında kaldı. Bartın Valisi Nusret Dirim hayatı etkileyen çok ciddi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını, 300 kişinin mahsur kaldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kentte, geçen haftaki kar yağışının ardından 2 gündür etkili olan sağanak, sel riskine yol açtı. Metrekareye 2 günde 144 kilogram yağış düşerken, eriyen kar sularının da etkisiyle kentin içinden geçip, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Yalı ve Kemerköprü mevkilerindeki çay bahçeleri ile piknik alanlarının bir kısmı, sular altında kaldı. Irmak güzergahında inceleme yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle Bartın Irmağı'nın yaklaşık 5 metre yükseldiğini söyledi. Başkan Akın, "Irmağın denize açılan bölümünde şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Sel suları, rahat rahat denize ulaşabiliyor. Biz belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Bütün ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Kirazlık Köprü Barajı tamamlanmasaydı durumu daha farklı olabilirdi. Şu an için bir tehlike yok. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

ULAŞIM, ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR

Yoğun yağışın ardından Bartın Karabük yolu Kirazlık Köprü Barajı'ndaki su taşması nedeniyle Abdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine giden yolun su altında kalması üzerine köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor. Köye ana yoldan ulaşımın sağlanması için Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

'HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Kirazlık Barajı mevkiinde yaşanan su taşkınında mahsur kalma iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Bartın Valisi Nusret Dirim, "Abdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolun da su altında kalması sebebiyle mahallelere alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Bölgede öyle mahsur kalma gibi bir durum yok. Yol ulaşımları var. Hani dünyadan alakaları kesilmiş falan değiller. Orada baraj suyunun yükselme riskine rağmen uyarıları dinlemeyip orada oturulmaması gereken yerde oturmaya devam eden yaklaşık 100-150 kişilik bir mahalle sakini var. Ama yol bağlantıları var. Elektriklerinde bir sıkıntı oldu, su kuyuları suyun altında kaldığı için içme suyu sorunu var. Hayati tehlike teşkil eden herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşların, yollarıyla ilgili alternatif yolun uzun olmasından dolayı tepkileri vardı. Bugün normal ulaşımları da sağlanacak. Tabii o kişilerin binalardan çıkarılmaları gerekiyor, baraj gövdesinde kalan kamulaştırılmış olan binalar da yıkılacak. Şu anda herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil. Bugün Ulus Kaymakamımız da sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla gıda ve içme suyu gönderdi. Herhangi bir diyaliz hastamız ve olumsuz bir durum yok. Hayatı etkileyen çok ciddi bir olumsuzluk söz konusu değil. Medyaya düşen, '300 kişi mahsur kaldı, ulaşılamıyor, bağlantıları kesildi' gibi haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Görüntü Dökümü



-Bartın ırmağı

-Sular altında kalan yürüyüş yolu

-Vatandaşların sel sularına bakmaları

-Detay görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Belediye Başkanı Akın ile röp.

Süre: 4.15 Boyut: 369 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

