DHA YURT:BAHÇELİ: RUSYA ASKERİMİZİ ŞEHİT EDİYOR, PARDON DİYE GEÇİŞTİRİYOR (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk askerlerinin El-Bab'da Rus uçağı saldırısı sonucu şehit olmasına değinerek,''Şimdi Rusya askerimizi şehit ediyor. Sonra da pardonla geçiştiriyor. Hatta pişkince üste çıkıp Türk Silahlarını suçluyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadı nedir. Ne yapmaya çalışmaktadır.''dedi. MHP Genel Başkanlığı tarafından, Konya'da dün başlayan , 16 Nisan'da yapılacak referandum için sürdüreceği kampanyanın nasıl yapılacağının da görüşüldüğü, genel merkez yönetim organları ve milletvekillerinin katıldığı toplantı bugün sona erecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün toplantıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, ''Şimdi Rusya askerimizi şehit ediyor. Sonra da pardonla geçiştiriyor. Hatta pişkince üste çıkıp Türk Silahlarını suçluyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadı nedir. Ne yapmaya çalışmaktadır.''dedi. Suriye'nin El- Bab kentinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda bulunan 9 askerin Rus uçağının bombalı saldırısı sonucu şehit düşmesi olayına değinen Bahçeli, şunları söyledi:

''Şimdi Rusya askerimizi şehit ediyor. Sonra da pardonla geçiştiriyor. Hatta pişkince üste çıkıp Türk Silahlarını suçluyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadı nedir. Ne yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin saldırılar karşısında seçini çıkarmaması alttan alması birşey olmamış gibi davranması nasıl beklenecektir. PKK- PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen kaldı ki Moskova'da ofis açmasına müsade eden Rus yönetiminin art niyeti, gizli gündemi, sahne gerisinde beslediği emelleri doğrultusunda ülkemizin karşısında husumet odağı olmada adeta talip ve isteklidir. Rus hava saldırısı sonucu şehit olan evlatlarımızın hesabı bir kaç özürle, telafiyle örtbas edilemez. Dahası şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır. Suçlular ortaya çıkarılmalı, hak ettiyi cezayı bulacaktır. Karşımızdaki muhatap Rusya Federasyonu ise bizde Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kendimize güvenmeli,gücümüzün farkında olmalıyız. Bu coğrafyada var olmanın ve elelebet yaşamını sırrı aman sorun çıkmasın diye uğraşmak değil. Bilakis çıkan sorunların üzerine milletce kiliklenip, cesaretle gideceğiz,''

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- Bahçeli'nin konuşması



(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA )



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