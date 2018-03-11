DHA YURT:BABLEİT HAVAALANI VE 8 KÖY KONTROL ALTINDA

Suriye'nin Afrin kentini kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 51'inci gününde, Cinderes ile Afrin güzergahında bulunan Bableit Havaalanı ile Kara Tepe, Kana Kauer, Culbul, Kastel Keçik, Ali Beek, İki Büyüklük, Jqqafa Kabir ve Ege köylerini, çatışmaların sonunda teröristlerden arındırdı. TSK mensupları ve ÖSO güçleri, kontrolünü ele geçirdiği Bableit Havaalanı ile 8 köyde teröristlerce tuzaklanan patlayıcıların imhası için çalışma yürütürken, Afrin şehir merkezine ilerleyişini sürdürüyor.