DHA YURT;Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracını sulama kanalına attı

ADANA'da 27 yaşındaki Çağrı A., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 21 yaşındaki Hatice Kübra İ.'nin hafif ticari aracını Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalına attı.

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece sulama kanalının içinde farları yanan bir aracın sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Gece otomobiliyle evine giden Aziz Çelik isimli bir kişi, yol kenarında polisleri görünce, aracından inip yardım etmek istedi. Kıyafetlerini çıkarıp sulana kanalına atlayan Çelik, vatandaşların kendisine verdiği halat ile 01 DPB 61 plakalı sudaki aracı sabitlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzattığı halatı alan Çelik aracı, yol kenarındaki aydınlatma direğine sabitledi. Araçta yapılan incelemede içinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

"BENDEN AYRILIRSAN ARACINI KANALA ATARIM"

Aracın kanalda sürüklendiği sırada polisi telefonla arayan Hatice Kübra İ., ayrılmak istediği erkek arkadaşı Çağrı A.'nın kendisini arayarak "Eğer benden ayrılırsan aracını kanala atarım" diye tehdit ettiği yönünde ihbarda bulundu. Polis ekipleri, telefonla ulaştıkları Çağrı A.'nın o gün kendinde bulanan kız arkadaşının aracını Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'ndan itekleyerek kanala attığı ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis tarafından olay yerine getirilen Hatice Kübra İ., aracını sulama kanalında görünce büyük üzüntü yaşadı. Genç kız, ifade vermek ve erkek arkadaşından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Görüntü Dökümü

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- Kanalın içindeki araçtan görüntü

- Aziz Çelik'in aracı halat ile bir yere sabitlemeye çalışması

- Polislerin de kanalın kenarından Aziz Çelik'e yardım etmeye çalışması

- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek Çelik'e halat atması

- Çelik'in halatla aracı bağlaması

- Olay yerindeki itfaiyecilerden görüntü

- Aziz Çelik ile röp.

- Polis ile olay yerine gelen Hatice Kübra İ.'den görüntü

- Genç kızın aracına bakıp gözlerini ve burnunu ovalaması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'58" Boyut: 242 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()