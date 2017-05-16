DHA  YURT:ATATÜRK'ÜN POSTER RESMİNDEKİ ELİNİ DEFALARCA ÖPTÜ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Belediye Meydanı'na asılan dev Atatürk posteri önüne gelen yaşlı bir kadının, 'Ata'nın elini defalarca öptüğünü gösteren video sosyal paylaşım sitesinde ilgi gördü.

Bodrum Belediye Meydanı'na geçtiğimiz yıl asılan yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterine, bu sabah yaklaşan ve yürümekte güçlük çektiği görülen yaşlı bir kadının davranışı vatandaşları duygulandırdı. Posterin en altındaki bölümde Atatürk'ün sol elinin bulunduğu bölümü tutarak defalarca öpen kadın, bir süre sonra uzaklaştı. O anı bir vatandaş cep telefonuyla çekip Facebook'tan paylaştı. Görüntü beğeni toplarken, yoğun ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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- Yaşlı teyzenin meydana gelmesi asılı Atatürk posterine gitmesi ve posterin sol altındaki Atatürk'ün elini defalarca öpmesi

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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