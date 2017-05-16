DHA YURT:ASKERİ ÜSSE PATLAYICI DÜZENEKLİ ARAÇ SOKMA GİRİŞİMİNDE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

DİYARBAKIR'da, 8'inci Ana Jet Üssü'ne giren servis aracının altına yerleştirilen borularda amonyum nitrat ve çivi bulunması olayı ile ilgili polis, sürücünün ardından 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Merkez Bağlar İlçesi'ndeki 8'inci Ana Jet üssünde, dün sabah saatlerinde personel taşıyan servis aracının nizamiyede yapılan kontroller sırasında, aracın alt kısmında cisimler fark edildi. Askeri birlikten dışarı çıkarılan araçta yapılan detaylı aramada, aracın alt tarafına yerleştirilmiş bomba düzeneğinde kullanılan 2 boru içinde amonyum nitrat ve çiviler tespit edildi. Düzenek uzmanlar tarafından olay yerinde fünye ile imha edildi.

Aracın şoförü olay yerinde göz altına alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri servis aracının altına yerleştirilen boru içerisindeki bulgular kriminal incelemeye gönderirken, diğer yandan aracın çıkış noktasından başlayarak güvenlik kameraları ve mobese görüntülerini incelendi. Yapılan detaylı incelemeler kapsamında polis, 2 kişiyi daha göz altına aldı. Araç şoförü ile göz altına alınan 2 kişiyle birlikte toplam 3 kişinin Terörle Mücadele şubesindeki sorguları devam ederken, polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.



Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()-

=================================================

