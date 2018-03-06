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DHA YURT:ASKERİ ARAÇ YÜKLÜ RUS GEMİSİ AKDENİZ'E İNİYOR

 ÇANAKKALE Boğazı'ndan, güvertesinde askeri araçlarla geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemi, Akdeniz'e gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na bugün saat...

DHA YURT:ASKERİ ARAÇ YÜKLÜ RUS GEMİSİ AKDENİZ'E İNİYOR

 ÇANAKKALE Boğazı'ndan, güvertesinde askeri araçlarla geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemi, Akdeniz'e gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na bugün saat 10.30 sıralarında giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı askeri gemi 'Orsk', saat 12.30 sıralarında manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Gemi, 15 dakika içinde Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde, dağdaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus gemisi, Ege Denizi'ne açılmak üzere yol aldı.
Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus gemisinin güvertesinde askeri araçların bulunması dikkat çekti. Güvertede, can yelekli askerlerin de nöbet tuttuğu görüldü.
Rus askeri gemisi 'Orsk'un, Ege Denizi'ne açıldıktan sonra, Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e ineceği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.
-Boğazdan geçen savaş gemisinin güvertesindeki askeri araçlardan görüntü.
 Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()
1 dakika 25 saniye. 158 MB.

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