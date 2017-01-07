Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

DHA YURT;ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ VE KAR ESARETİ BİR ARADA

İSTANBUL başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar ve soğuk havayla mücadele ederken, Antalya merkezde lodosa rağmen sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Kentin yüksek kesiminde ise kar nedeniyle Akseki-...

DHA YURT;ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ VE KAR ESARETİ BİR ARADA

İSTANBUL başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar ve soğuk havayla mücadele ederken, Antalya merkezde lodosa rağmen sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Kentin yüksek kesiminde ise kar nedeniyle Akseki- Seydişehir yolu ulaşıma kapandı.Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken turizmin başkenti Antalya merkezde bugün bahar havası hakim. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili vatandaşları ve turistleri ağırladı. Sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Dalgaların dövdüğü Konyaaltı sahili, dedektörle bozuk para arayanlara da ev sahipliği yaptı.

LODOS NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURDURULDU



Antalya'da saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan lodos deniz trafiğini ise olumsuz etkiledi. Tur ve balıkçı teknelerinin denize açılmasına izin verilmiyor. Lodos ve dalgaların görkemli görünümü Antalyalılara ve turistlere eşsiz manzara imkanı sundu. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nın çevresini saran dalgakıran, turistlere seyir terası görevi gördü. Tatilciler, dev dalgaları ve zirvesi beyazı bürünmüş Torosları arkalarına alarak fotoğraf çektirdi.

Dalgaların arasında deniz keyfi yapan emekli orman mühendisi Asuman Özkan, "Antalya'mız, Türkiye'mizin bir cenneti. Ülkenin dört bir yerinde kar yağışı var. Burada da dağlarda kar var ama bugün hava çok güzel. Kar da olsa kış da olsa burada insan her mevsim denize girebiliyoruz" dedi.



ANTALYA-KONYA KARAYOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI



Antalya- Konya arasındaki karayolu geçiş noktası olan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ise yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Akseki- Seydişehir karayolu trafiğe kapandı. Akseki yol kavşağından araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



--------------------------



- Denize girenlerin görüntüsü



- RÖP 1: Asuman Özkan



- Sahilden görüntü



- Banklarda oturanların görüntüsü



- Detaylar



145 // 4.33

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

=======================================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55