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DHA YURT:ALMANYA'DAN TATİLE GELEN SİVASLI MESUT, REİNA KATLİAMINDA ÖLDÜ

YURT:ALMANYA'DAN TATİLE GELEN SİVASLI MESUT, REİNA KATLİAMINDA ÖLDÜ İSTANBUL'da yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'ya yönelik düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında bulunan 28 yaşındaki Mesut Gürbüz'ün, Almanya'dan...

DHA YURT:ALMANYA'DAN TATİLE GELEN SİVASLI MESUT, REİNA KATLİAMINDA ÖLDÜ

YURT:ALMANYA'DAN TATİLE GELEN SİVASLI MESUT, REİNA KATLİAMINDA ÖLDÜ



İSTANBUL'da yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'ya yönelik düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında bulunan 28 yaşındaki Mesut Gürbüz'ün, Almanya'dan tatil için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Ortaköy'de Reina'ya yönelik saldırıda ölenler arasında, Sivas'ın Gemerek İlçesi nüfusuna kayıtlı Mesut Gürbüz'ün de olduğu belirlendi. Almanya'da yaşayan Mesut Gürbüz'ün tatil için Türkiye'ye geldiği belirtildi. Turizimcilik yapan Gürbüz'ün yılbaşı gecesinde eğlenmek amacıyla arkadaşları ile birlikte Reina'ya gittiği anlaşıldı.

Eniştesi İsmail Aksoy tarafından cenazesi morgdan alınan Mesut Gürbüz'ün, yarın sabah Gemerek'e bağlı Eğerci Köyü'nde toprağa verileceği kaydedildi. Eğerci Köyü'nde Mesut Gürbüz'ün kardeşi Murat Gürbüz ile yakınlarının yaşadığı belirtildi.

SİVAS, () -

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