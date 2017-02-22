DHA YURT:ALAŞEHİR'DE EŞİ VE KIZINI ÖLDÜREN BİLAL KUPAL TUTUKLANDI

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldüren Bilal Kupal, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()
Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldüren Bilal Kupal, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()
22 Şubat 2017 Çarşamba 18:35
Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldüren Bilal Kupal, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()
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