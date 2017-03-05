DHA YURT;AKŞENER, "TÜRKİYE'DEN BAŞKA O PAÇAVRAYI ASAN ÜLKE YOK'

İÇİŞLERİ eski Bakanı ve TBMM eski Başkanvekili Meral Akşener, Türkiye'ye gelen Barzani için İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na asılan sözde Kürdistan bayrağına tepki gösterdi. Akşener, "Türkiye'nin dışında bu bayrağı göndere çeken bir başka ülke yok. Sayın Bahçeli'den ne beklersiniz? Gök kubbeyi yere indirmeyi beklersiniz. Ama şunu dedi, 'Ya ben ya Barzani. Başbakan da 'Tercihim Barzani'" diye konuştu. Meral Akşener, Milliyetçi Meslek Adamları Birliği (MİLMAB) Muğla İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Milli İradenin Önemi' konferansına konuşmacı olarak katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılımın beklenenin üzerinde oldu. Yüzlerce kişinin salonda Aşkener'i dinlemek üzere gelmesi nedeni ile izdiham yaşandı. İzdiham yaşanması üzerine Akşener, dışarı çıkarak konuşmasını bir miting havasında yapmak zorunda kaldı. Sözlerine, "Bugün buraya 'milli iradenin önemi' isimli bir konferan için geldim. Spor salonunu istedik ama vermediler" diyerek başlayan Akşener, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim, burasını bize verdi. Allah onlardan razı olsun ama gördüğünüz gibi o 600 kişilik salona sığmadık ve mecburen birarada olmak üzere karşı karşıya kaldık. Allah'ın sopası yok" diye konuştu.

"SAYENİZDE BU ÜLKEDE HUKUK DEVLETİ, GUKUK DEVLETİ OLDU"

"Türkiye milli irade, millete gitmeliyiz diyenler tarafından Olağanüstü Hal (OHAL) şartları altında referanduma gidiyor. Bir kere milli iradenin tecellisi için eşit biçimde mücadele etmek, yarışmak, rekabet etmek gerekir" diye konuşan Akşener sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hayırcılara her türlü eziyet var. Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın. OHAL'de referanduma eşit olmayan şartlarda gidiyoruz. Diyorum ki; kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Sayenizde bu ülkede hukuk devleti gukuk devleti oldu. Ama biz öyle cesuruz ki, OHAL'de bile sizinle yarışmaya hazırız. Gelin bu meydanlara, burası er meydanı. Buradan önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu millet sizi üç defa Başbakan yaptı. Sonra istediniz Cumhurbaşkanı yaptı. Sizi salondan çıkarırlarken, ben sizin yanınızdaydım. Zalimliklere karşı çıktım."

"ABUDİK GUBİDİK İŞLERLE BAŞBAKAN OLDUN"

Kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a meydan okuyan Akşener, "Buradan meydan okuyorum. Cumhurbaşkanı, bırakın Cumhurbaşkanlığı forsunu, çıkın Saray'dan gelin meydana gelin yarışalım. Siz kazanırsanız annenizin sütü gibi helal olsun. Ama kaçıyorsunuz. Abidik gubidik işlerle Başbakan seçildiğini söyledi Binali Bey. Ben tabi 15 senedir dışarıdayım. Abidik gubidik işleri bilmem. Ama siz 15 senedir bu ülkeyi yönettiğinize göre bir bildiğiniz var. Sayın Başbakan, 'abidik gubidik' işlerle Cumhurbaşkanı olan Gül müdür? Yoksa Başbakan olan Erdoğan, Davutoğlu veya şahsınız mıdır?" dedi.

"NAMUSUMA LAF ATARAK BURADAN KAÇAMAYACAKSINIZ"

Bahçeli'nin başkanlık sistemini gündeme getirmesinin sebebinin koltuk korkusu olduğunu ifade eden İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, "Şimdi 'beka sorunu' diyorlar. Habur'da teröristler karşılanırken Türkiye'nin beka sorunu yok muydu? Oslo'da Türk devleti kepaze edilirken Türkiye'nin beka sorunu yok muydu? Nevruz'da Apo'nun mektubu yokken beka sorunu yok muydu? Hendekler kazılırken beka sorunu yok muydu? Halbuki bugün terör örgütleriyle iyi kötü mücadele ediliyor. Bu beka sorunu nerden çıktı? Bunu Sayın Bahçeli açıklamalıdır. Öyle Meral Akşener'in çoluğuna çocuğuna, şerefine namusuna, 1 yaşındaki torununa laf atarak buradan kaçamayacaksınız" dedi.

"BEBEK KATİLİNE 'SAYIN' DEMEDİK"

"Biz size dedik ki; 'Yapın kongreyi, gidin mahkemeye.' Sonuç olarak kurultayı yapmadınız" diyerek konuşmasına devam eden Akşener, "Hayır diyenlere terörist diyorsunuz. Misli misli iade ediyorum. Eğer bizlerin Barzani'yle yan yana geldiğimizi ispatlayabilirseniz, Şivan Perver'le yan yana geldiğimizi ispatlayabilirseniz, bebek katiline 'sayın' dediğimizi ispatlayabilirseniz gelin bizi gözaltına alın. Ama tüm bunları yapan sizlersiniz. Bu milli iradenin tecelli ettiği meydanda, vallahi de, billahi de hayır, hayır, hayır! 80 milyon 'hayır' diyor!" şeklinde konuştu.

"KINAMIZI YAPIP, VATANIMIZA KURBAN OLMAYA GELDİK"

Elindeki kınadan rahatsız olanlara da seslenen Akşener, "Kınanın nesinden şikayetçisiniz? Siz Türk töresinden bihaber misiniz? Kına Türk töresinin çok önemli bir kültürü ve İslami geleneğidir. Bu kararlılığı gösterir. Biz kınamızı yakıp, vatanımıza kurban olmaya geldik. Biz vatanımız için ölmeye geldik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DIŞINDA BU BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKEN BİR BAŞKA ÜLKE YOK"

Akşener, geçtiğimiz günlerde Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi sebebiyle İstanbul ve Ankara havalimanlarına Kürt bayrağı asılmasına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin semalarında bir paçavra asıldı. Bunun sebeplerini anlamak lazım. Barzani bayrağı asıldı çünkü 'evet' oyuna ihtiyaçları var. Bunun için Barzani'yi ülkeye davet ettiler. İkinci olarak; hemen sınırımızda Kürt koridoru kuruldu. Bu bizim kırmızı çizgimizdi. Suriye'de Kürdistan'ın kurulmasını gözlerden kaçırmak için Barzani davet edildi. Barzani'nin özerk bölgesini bu ülkeye kabul ettirmeye çalıştılar. Türkiye'nin dışında bu bayrağı göndere çeken bir başka ülke yok. Sayın Bahçeli'den ne beklersiniz? Gök kubbeyi yere indirmeyi beklersiniz. Ama şunu dedi ya ben ya Barzani. Başbakan da dedi ki 'tercihim Barzani'" diye konuştu. MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan'a yapılan saldırı hakkında da tepkisini dile getiren Akşener, "Sinan Oğan'ın kürsüsünü deviren kardeşim, bunu Sayın Bahçeli'ye sordun mu?" dedi.

"TECAVÜZLERE 'DUR' DEMEK İÇİN HAYIR"

Kimsesizlerin kimi olabilmek için 'hayır' dediklerini ifade eden Akşener, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız. Benim bir farkım daha var. Ben Gazi Paşa'nın aynı zamanda hemşerisiyim. Rejimi değiştirmemeye yemin ettik. 80 milyon kere 'hayır' diyoruz. Bu ülkede kadın cinayetleri, tecavüzler, çocuk gelinler, erkek çocuklarına yönelik saldırılar arttı, bu Türkiye için önemli bir konudur. 'hayır' diyerek aynı zamanda bunlara da dur diyeceksiniz. Bu yüzden Atatürk'ün sözüyle 'kimsesizlerin kimi' olabilmek için 16 Nisan'da 80 milyon kere hayır, hayır, hayır!" diye konuştu.

VATANDAŞA SANDIĞA SAHİP ÇIKIN UYARISI

Akşener, AKP'nin sandıkta uygulayacağı strateji konusunda da vatandaşları uyararak, "AKP iktidarı şöyle bir propaganda yapıyor; 'hayır' oyu vereceklere diyorlar ki; 'ne yaparsanız yapı bir abidik gubidik yapılır ve evet oyu çıkarılır.' Bu tamamen sandığa gitmemeniz için uydurulmuş bir senaryodur. Şimdi her biriniz akrabalarınızı, dostlarınızı, komşularınızı oy kullanmaya gideceksiniz. Oylarınızın peşinde olacaksınız. Saat 17.00'te sandıklar açıldığında orada olacaksınız. Ve 'abidik gubidik'in önüne geçeceksiniz" dedi.

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-Meral Akşener' in konuşması

MUĞLA/