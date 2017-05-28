DHA YURT;AKSEKİ'DE TUR MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 RUS YARALI

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde Rus turistleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 Rus turist yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kapadokya'dan Alanya yönüne giden 07 E 4469 plakalı 28 yaşındaki Mustafa Uyar'ın kullandığı, Rus turistleri taşıyan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araçta bulunan sürücü, rehber ve 1'i çocuk 9 Rus turistten 3 kadın turist yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Diğer turistler ise başka bir araçla olay yerinden alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Minibüsün kaldırılması

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), ()

