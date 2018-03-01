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DHA YURT:AKSARAY'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 18 YARALI 

AKSARAY’da liseli öğrencileri taşıyan okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 17’si öğrenci, 18 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray’ın Ortaköy...

DHA YURT:AKSARAY'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 18 YARALI 

AKSARAY’da liseli öğrencileri taşıyan okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 17’si öğrenci, 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aksaray’dan Ortaköy ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesi’ne öğrenci taşıyan Erdem Akçay’ın kullandığı 68 FB 836 plakalı okul servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 17 lise öğrencisi ile sürücü Akçay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 18 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralı öğrencilerin ambulanslarla hastaneye getirilişi
-öğrencilerin kazayı anlatması
-Detaylar
Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,())
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