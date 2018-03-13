DHA YURT:AFRİN'İN 5 KÖYÜ DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Afrin'in Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi.
-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Mücahit YOLCU
TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Afrin'in Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi. -Güvenlik - Türkiye-Kilis...
13 Mart 2018 Salı 15:23
TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Afrin'in Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi.
-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Mücahit YOLCU
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