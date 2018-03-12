Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

DHA YURT;AFRİN'E DOĞRU OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

MERKEZDEKİ KÖYLER TERÖRDEN TEMİZLENİYOR ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor....

DHA YURT;AFRİN'E DOĞRU OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

MERKEZDEKİ KÖYLER TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor. Afrin' in yanı başındaki  köylerdeki  terör hedefleri  TSK'  nın savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınırken  ÖSO birlikleri  ile teröristler arasında yer  yer  sıcak çatışmalar yaşanıyorBu arada ÖSO ya ait bir zırhlı aracın da teröristler tarafından havaya uçurulduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 52'inci gününe girdi. Harekatın 51'nci gününde Afrin merkezini gören hakim tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO güçleri, bugün de operasyonlarını sürdürüyor.Afrin kent  merkezine yakın  mesafede kalan köylerin de ele geçirilmesine yönelik operasyonlara bugün de devam ediliyor. Operasyonlar sırasında sıcak çatışmalar yaşanıyor 
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

İrfan SAPMAZ -SURİYE/


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314