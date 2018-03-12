DHA YURT;AFRİN'E DOĞRU OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

MERKEZDEKİ KÖYLER TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor. Afrin' in yanı başındaki köylerdeki terör hedefleri TSK' nın savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınırken ÖSO birlikleri ile teröristler arasında yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyorBu arada ÖSO ya ait bir zırhlı aracın da teröristler tarafından havaya uçurulduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 52'inci gününe girdi. Harekatın 51'nci gününde Afrin merkezini gören hakim tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO güçleri, bugün de operasyonlarını sürdürüyor.Afrin kent merkezine yakın mesafede kalan köylerin de ele geçirilmesine yönelik operasyonlara bugün de devam ediliyor. Operasyonlar sırasında sıcak çatışmalar yaşanıyor

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İrfan SAPMAZ -SURİYE/



