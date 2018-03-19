DHA YURT;AFRİN'DE TUZAKLANAN EYP PATLADI: 7 SİVİL, 4 ÖSO MENSUBU ÖLDÜ

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi. TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.
AFRİN (Suriye), ()
ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi. TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.