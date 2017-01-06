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DHA YURT:ADIYAMAN'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik...

DHA YURT:ADIYAMAN'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü



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- Olay yeri



- Özel hareket polislerin önlem alması



- Polislerin kapıyı amcası



- Polisler şüphelileri duvara yaslaması ve üst araması yapması



- Evden çıkan dokümanlar



- Şüpheli evden çıkartılarak araca alınması



- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



- Polis araçların gelmesi



- Şüphelilerin getirilmesi



- Sağlık kontrolünden getirilmesi



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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