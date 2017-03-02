DHA YURT:ADIYAMAN'DA 5.8'LİK DEPREM

ADIYAMAN başta olmak üzere bölgedeki bir çok İlde Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nin, merkez üssünü Adıyaman'ın Samsan İlçesi olarak saptadığı deprem saat 14.07'de meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Batman, Şanlıurfa'da da şiddetli hissedildi.



AFAD'ın, büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.5 olarak açıkladığı depremin can kaybına ve hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.

ŞANLIURFA 4.6 İLE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Adıyaman depreminin ardından saat 14.18 de merkezüssü Şanlıurfa' nın Kasımkuyu da 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi





Görüntü Dökümü



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Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır Malatya ve Şanlıurfa' dan görüntüler geçidi

ADIYAMAN, ()



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