DHA YURT:ADANA'DA PKK OPERASYONU: 34 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihindeki yakalanışının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Dün örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahalle komisyonlarına yönelik operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekipleri, bu sabah da örgütün gençlik yapılanmasına yönelik kent merkezi ve Ceyhan İlçesi'nde çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 34 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen polis araçları

- Operasydn noktasına giden zırhlı ve resmi polis araçları

- Baskın yapılacak adresin önündeki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin adrese girişi

- Adli Tıp Birimi'nin dış görüntüsü ve tabelası

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Süre: 03'06" Boyut: 224 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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